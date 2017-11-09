Проведение Года экологии на Ставрополье стало основной темой обсуждения на заседании коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

Как было отмечено на заседании, глава Минприроды России Сергей Донской, выступая недавно на заседании организационного комитета Года экологии, назвал Ставрополье одним из лидеров в стране по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку Года экологии.

Основные мероприятия проводятся в регионе в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды». На эти цели направлено более

500 миллионов рублей по таким направлениям, как «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия», «Развитие лесного хозяйства», «Развитие водохозяйственного комплекса», «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов».

В 2017 году сеть особо охраняемых природных территорий краевого значения пополнилась охраняемой озелененной и лесной территорией «Эммануэльевское урочище», которая включает в себя Бибертову дачу, Ртищеву дачу и часть бывшего Пионерского пруда. Кроме этого утверждены границы двух государственных природных заказников краевого значения – «Иргаклинский», «Баталинский» и 10 памятников природы краевого значения, расположенных на Кавказских Минеральных Водах. Разработаны и утверждены паспорта на 10 памятников природы краевого значения.

С марта в городах и районах края в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проводятся субботники по благоустройству территорий населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых и прибрежных зон, придорожных и лесных полос, мест захоронений, памятников участникам Великой Отечественной войны.

Проведено около двух тысяч мероприятий по очистке от мусора и благоустройству территорий, ликвидировано около

1,5 тысячи стихийных свалок и навалов мусора. На свалки вывезено около 300 тысяч кубометров мусора, посажено более

30 тысяч деревьев и кустарников. Разбиты новые скверы, аллеи, бульвары и цветники на площади более 320 тысяч квадратных метров.

Для совершенствования экологической культуры и воспитания населения, прежде всего молодежи, в крае проведен ряд акций, в которых приняли участие более полумиллиона жителей края: «Сохраним природу Ставрополья», «Давай спасем планету, изменим этот мир», «Встречаем пернатых», «Дерево, живи!», «Чистые берега», «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

– Но мероприятия, посвященные Году экологии, еще не закончены, – отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов. – В частности, под общим руководством краевого Центра экологии, туризма и краеведения будет проведена XXIII краевая научно-практическая конференция школьников «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья». Юные экологи представят на суд жюри научно-исследовательские проекты по направлениям: «Геология, природное и культурное наследие родного края», «Экология», «Зоология», «Ботаника». Традиционно в конференции будут принимать участие более 100 школьников различных возрастных групп, их педагоги-наставники и ученые ведущих вузов края.

Также на заседании коллегии отличившимся работникам отрасли вручили грамоты Минприроды России, губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, правительства и Думы края, минприроды Ставрополья.