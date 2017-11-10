Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Непогода на Ставрополье

Пасмурная пятница станет продолжением дождливых выходных на Ставрополье, сообщают в краевом Гидрометцентре. Днем 10 ноября температура не поднимется выше +7...+12 градусов, в ночь на субботу ожидается моросящий дождь и довольно освежающая температура – + 2...+7 градусов, с восходом солнца воздух прогреется до +9...+14, морось не прекратиться, последний выходной день недели с ночной температурой до +3...+8 градусов порадует температурно комфортным днем — до + 10...+15 градусов, однако синоптики прогнозируют небольшой утренний дождь.