Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Учительница истории победила во II Всероссийском конкурсе лучших методических разработок для повышение финансовой грамотности школьников. Анна Анисимова из 6 школы краевого центра заняла 1 место за свою обучающую программу для учеников 10-11 классов.

Награды победители получали в Москве в Банке России. Там же им вручили учебно-методические комплекты по основам финансовой грамотности. А за круглым столом участники церемонии смогли обменяться опытом, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.