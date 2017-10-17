В Ставропольском крае продолжается выдача государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для пострадавших от паводка 2017 года.

О том, как организована эта работа, рассказывает заместитель председателя правления общественной организации «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль» Борис Манякин.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

– Борис Николаевич, сколько человек в крае уже получили жилищные сертификаты?

– В соответствии с распоряжением Правительства РФ поступили первые 72 сертификата. Их получили те, кто первыми обратились в органы местного самоуправления и заявили об утрате жилья в результате паводка. Сертификаты были распределены с выездом краевой комиссии в города и районы, пострадавшие от паводка, в течение трех дней. По данным наших активистов, 18 октября два сертификата было выдано в Кочубеевском районе, четыре – в Андроповском и пять – в Минераловодском городском округе. 19 октября в Буденновском районе был выдан один сертификат, в Петровском районе – 20 сертификатов. 20 октября в Георгиевском городском округе было выдано 40 сертификатов.

– А сколько человек ждут этих документов?

– Всего в результате паводка в органы муниципальной власти поступило 892 обращения об утрате жилья. От получения государственных жилищных сертификатов добровольно отказались 98 человек. Еще 112 домов были признаны комиссией пригодными для проживания. На данный момент прошли «защиту» в Москве 308 пакетов документов на предоставление ГЖС.

Кроме того, по 524 заявлениям от жителей Ставрополья потребовалась специальная юридическая помощь, которая оказывается до сих пор. Спорные моменты касались отсутствия регистрации заявителя по месту жительства, пакета правоустанавливающих документов, просьб увеличения жилой площади при выдаче ГЖС и так далее. На сегодняшний день готовится или передано на рассмотрение в суд 128 заявлений. Из них 40 судебных решений уже имеется: 35 положительных, 5 – отрицательных. По мере поступления положительных судебных решений документы на выдачу ГЖС оперативно направляются в федеральные ведомства.

– Какие же сроки отводит законодательство для получения ГЖС?

– После того как гражданин, желающий получить государственный жилищный сертификат, обратился с заявлением в органы местного самоуправления, жилые помещения обследуют на предмет пригодности для проживания. Сформировав необходимый пакет документов, органы местного самоуправления представляют его в краевое министерство ЖКХ. На все эти процедуры отводится максимальный срок в полтора месяца. Подчеркиваю, что в ситуации с майским паводком на Ставрополье муниципалитеты выполнили эту работу к 15 июня 2017 года. В отдельных случаях срок подачи документов пришлось продлить, законом это допускается.

Далее в дело вступили специалисты краевого министерства ЖКХ. Совместно с главным управлением МЧС по краю они в течение месяца составили краевые реестр жилых помещений и список граждан на получение ГЖС. В установленные сроки, то есть до 23 июня 2017 года, обращения со всеми обосновывающими документами краевым министерством ЖКХ были направлены в МЧС и Минстрой России.

И уже МЧС РФ готовит заключение о правомерности выделения ГЖС – проект распоряжения федерального правительства о выделении сертификатов, согласовывает подготовленный проект с правительством края, Минфином РФ и Минстроем РФ и вносит на рассмотрение Правительства Российской Федерации. В это же время Минстрой РФ готовит заключение о подтверждении признания жилых домов непригодными для проживания и представляет его в краевое управление МЧС. На эту работу законом отведен еще месяц.

На следующем этапе Министерство финансов России проверяет обоснованность выделения ГЖС с выдачей соответствующего заключения, согласовывает проект распоряжения Правительства РФ, а после его выхода в месячный срок направляет бланки сертификатов в министерство финансов Ставрополья. На финальном этапе правительство края принимает соответствующее количество сертификатов, а краевое министерство финансов заполняет их и выдает.

Таким образом, от момента подачи заявления до получения сертификата может пройти от пяти до восьми месяцев. Но это в том случае, если ситуация не потребовала дополнительных судебных разбирательств. Вместе с тем благодаря обращению губернатора Владимира Владимирова в федеральные органы исполнительной власти удалось добиться максимальной оперативности прохождения документов. Поэтому первые сертификаты были выданы через 3,5 месяца после сбора первоначальных документов. То есть удалось практически в два раза сократить регламентируемые сроки.