Несмотря на то, что экономика нашей страны продолжает развиваться, возрастающая политическая нестабильность по всему миру заставляет всё чаще и чаще задумываться о наиболее эффективном способе не только сохранить, но и преумножить личный капитал. Именно вложение в инструменты финансовых рынков является одним из признанных способов создания и увеличения капитала.
В рамках открытого семинара «Личное финансовое планирование: от облигаций до криптовалют» ведущие специалисты ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и Московской Биржи познакомят слушателей с доступными частному инвестору инструментами для инвестиций на финансовых рынках.
О сложившейся ситуации на фондовом рынке, а также о том, какие методы принятия торговых решений и инвестиционные идеи по фондовому рынку применять в 2017 году расскажет Андрей Верников, заместитель Генерального директора по инвестиционному анализу ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».
Что такое индивидуальный инвестиционный счет и как торговать товарными контрактами на Московской бирже расскажет специалист отдела по работе с брокерскими компаниями рынка фьючерсов и опционов ПАО Московская Биржа – Никита Карташёв.
В финальной части открытого семинара все спикеры ответят на интересующие участников семинара вопросы, кроме того будут вручены призы, подготовленные организаторами мероприятия. После окончания семинара спикеры и слушатели смогут пообщаться.
Мероприятие состоится 18 ноября 2017 года в гостинице «Интурист», начало регистрации в 11:30. Вход бесплатный, регистрация обязательна!
Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://www.zerich.com/eventsEducation/680.html или вышлите свое ФИО, контактный телефон и электронную почту на адрес stavropol@region.zerich.com. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (8652) 95-54-53 или в офисе компании ЦЕРИХ в Ставрополе по адресу: ул. Ленина, д. 456, корп. 2, офис 15.
Организаторы: ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и ООО «Брокер-Центр» при поддержке Партнера ПАО «Московская Биржа».