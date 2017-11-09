18 ноября 2017 года ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и Московская Биржа проведут в Ставрополе открытый семинар, темой которого выбрана актуальная стратегия вложения средств на фондовом рынке.

Несмотря на то, что экономика нашей страны продолжает развиваться, возрастающая политическая нестабильность по всему миру заставляет всё чаще и чаще задумываться о наиболее эффективном способе не только сохранить, но и преумножить личный капитал. Именно вложение в инструменты финансовых рынков является одним из признанных способов создания и увеличения капитала.

В рамках открытого семинара «Личное финансовое планирование: от облигаций до криптовалют» ведущие специалисты ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и Московской Биржи познакомят слушателей с доступными частному инвестору инструментами для инвестиций на финансовых рынках.

О сложившейся ситуации на фондовом рынке, а также о том, какие методы принятия торговых решений и инвестиционные идеи по фондовому рынку применять в 2017 году расскажет Андрей Верников, заместитель Генерального директора по инвестиционному анализу ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Что такое индивидуальный инвестиционный счет и как торговать товарными контрактами на Московской бирже расскажет специалист отдела по работе с брокерскими компаниями рынка фьючерсов и опционов ПАО Московская Биржа – Никита Карташёв.

В финальной части открытого семинара все спикеры ответят на интересующие участников семинара вопросы, кроме того будут вручены призы, подготовленные организаторами мероприятия. После окончания семинара спикеры и слушатели смогут пообщаться.

Мероприятие состоится 18 ноября 2017 года в гостинице «Интурист», начало регистрации в 11:30. Вход бесплатный, регистрация обязательна!

Для участия зарегистрируйтесь по ссылке https://www.zerich.com/eventsEducation/680.html или вышлите свое ФИО, контактный телефон и электронную почту на адрес stavropol@region.zerich.com. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (8652) 95-54-53 или в офисе компании ЦЕРИХ в Ставрополе по адресу: ул. Ленина, д. 456, корп. 2, офис 15.

Организаторы: ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и ООО «Брокер-Центр» при поддержке Партнера ПАО «Московская Биржа».