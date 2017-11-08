Анастасия Васильевна Аутина из Ставрополя отметила свой день рождения, ей исполнился сто один год!

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

За плечами длинная жизнь... Родилась именинница в Саратовской области в многодетной семье. Окончила школу банковского ученичества, в годы Великой Отечественной войны ей было поручено ответственное дело – обеспечить финансовое обслуживание крупных оборонных предприятий. С приходом долгожданной победы Анастасии Васильевне было присвоено звание «Младший советник финансовой службы первого ранга».

Проработала она в банковской системе до ухода на заслуженный отдых. С 2012 года проживает в Ставрополе со своей большой семьей. У бабушки два внука, три правнука и праправнук.