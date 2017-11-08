Фото: из архива газеты «СП»

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается с конца декабря и весь февраль. Такие прогнозы дало «НИИ гриппа» Минздрава РФ.

А в краевом минздраве напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики. Они просты, но позволяют защититься. Медицинские работники советуют чаще мыть руки с мылом, во время чихания и кашля прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Важно также проводить регулярную дезинфекцию поверхностей (столов, дверных ручек, стульев), соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, физическую нагрузку, потребление продуктов богатых белками и витаминами.

Самой надежной защитой при любых эпидемиях гриппа остается вакцинация, которая в края завершена. Однако для иммунизации людей, не вошедших в национальный календарь, минздравом региона дополнительно закуплено шесть тысяч доз препарата.