Публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», провела 9 ноября Дума СК. В них приняли участие члены Правительства СК, федеральных структур, общественных и молодежных организаций, делегации из муниципалитетов.

Фото пресс-службы губернатора СК Лариса Калинченко

Главное отличие нынешнего финансового документа от предыдущих 5-7 лет в том, что впервые за долгое время он принимается с профицитом, который составит чуть более 1 миллиарда рублей. Доходы бюджета при этом составят около 94,6 миллиардов рублей, а расходы примерно 93,6 миллиарда рублей.

Это стало возможно за счет роста собственных доходов и безвозмездных поступлений из федеральной казны.

Заместитель председателя правительства – министр финансов СК Лариса Калинченко, представлявшая аудитории законопроект отметила, что выполнение социальных обязательств перед населением, как и во се предыдущие годы будет приоритетным направлением расходования бюджетных средств. На эти цели – реализацию социальной политики, образование, культуру, спорт направят 64% расходов или почти 60 миллиардов рублей. Учтены в проекте бюджета и уроки, которые преподала краю в мае стихия: в законопроекте заложены средства на строительство и реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений. Кроме того, в следующем году в крае продолжится строительство школ и медицинских учреждений, появятся новые автомобильные дороги.

Также в числе приоритетов – продолжение программы благоустройства территорий муниципалитетов и создание условий для повышения качества и комфорта городско среды.