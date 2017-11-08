Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Иномарка нарушила правила обгона в Советском городском округе и спровоцировала серьезную аварию.

8 ноября примерно в 6:30 утра на автодороге «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель грузовика с прицепом заметил неисправность тормозной системы и остановился на проезжей части, включив «аварийку». Следовавшая за ним «Лада Приора» тоже совершила остановку неподалеку, оповестив об этом аварийными огнями. В это время в попутном направлении двигался автомобиль «БМВ-518». Заметив помеху, водитель решил объехать ее по встречной полосе, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с автомобилем «ИЖ», после которого «БМВ» отбросило на «Ладу». Водитель «ИЖа» погиб на месте.

Виновник аварии отделался переломом ноги, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.