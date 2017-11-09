Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Главный автоинспектор Ставрополья Алексей Сафонов предупреждает, что установившаяся дождливая и туманная погода способствует увеличению количества ДТП на дорогах края. Он напоминает о соблюдении безопасной дистанции, включении световых приборов, контроле за скоростным режимом и соблюдением правил обгона. Водителям рекомендуется в ближайшее время сменить летний вариант резины на зимний, не забывать пристегиваться ремнем безопасности и перевозить детей исключительно в авто-креслах, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.