Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В Ставрополе земли нового и новейшего кладбища больше не могут принимать захоронения. Но погребение родственников на свободных участках семейных и родовых могил будет осуществляться по-прежнему.

Однако, к концу года открывается еще один некрополь – «Крестовоздвиженский». На территории кладбища будет возведена православная часовня. Здесь обеспечены условия для комфортного проезда, предусмотрены места для погребений представителей различных конфессий. В открытии будут участвовать как православные, так и мусульманские служители, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.