«Высокопроизводительные рабочие места» (ВПРМ) – это словосочетание часто звучало на конференции, которая прошла в краевом центре с участием представителей органов исполнительной власти, общественных и бизнес-организаций, а также научного сообщества. И хотя докладчиков было более десяти, все они пытались ответить на один-единственный вопрос: как создать высокопроизводительные рабочие места?

Кирилл Кузьмин

Один из основных аргументов, прозвучавших во время дискуссии, сводился к тому, что в крае не хватает хороших кадров, однако не все сидящие в зале были согласны с этим тезисом, аргументируя, что квалифицированным специалистам и зарплату нужно платить соответствующую. Не менее важный факт сводился к необходимости создания особых щадящих условий для бизнеса, чтобы предприниматели смело могли развивать свое дело.

Открыл конференцию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин.

В докладе он обозначил основные проблемы, препятствующие созданию и сдерживающие рост ВПРМ в России и, в частности, на Ставрополье. К. Кузьмин отметил, что наличие высокопроизводительных рабочих мест дает предприятиям возможность развития и увеличения прибыли, казну обеспечивает высокими налоговыми поступлениями. Однако на сегодняшний день люди редко считают свою работу идеальной, хотя руководством страны поставлена задача к 2020 году открыть в России 25 миллионов ВПРМ.

Было показано много графиков, которые характеризуют рынок труда Ставропольского края. Сегодня в лидерах по ВПРМ сельское хозяйство, торговля, сектор, предоставляющий услуги ЖКХ.

Министр экономического развития региона Валерий Сизов сообщил, что Ставропольский край вошел в число 16 пилотных регионов – участников федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ее реализация рассчитана до 2025 года. В программе в ряду других мер предусмотрены налоговое стимулирование, оптимизация кадрового делопроизводства, поддержка самозанятых граждан за счет применения повышающего коэффициента при учете расходов на подъемные пособия, обучение и переобучение.

В данный момент министерство экономического развития СК совместно с другими органами власти Ставрополья разрабатывает соответствующий проект региональной программы.

Василий Травов

В рамках дискуссии свое мнение выразил президент Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов:

– Без развития производства такая огромная страна не может строить сбалансированную экономику. На большинстве наших предприятий нужно проводить техническое перевооружение, модернизацию, для того чтобы появились высокопроизводительные рабочие места. Нужна система, которая позволит повседневно заниматься этим вопросом, поддерживать предпринимателей. А если будем только говорить о проблеме, то прорыва у нас не будет. Сегодня руководитель, имеющий хорошие доходы на предприятии, боится пускать средства в развитие производства. Нужно, чтобы уверенность была, поэтому я говорю о всех направлениях поддержки бизнеса.