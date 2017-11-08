В администрации Андроповского района выездной приём граждан провел министр физической культуры и спорта СК Роман Марков.

Фото: пресс-служба администрации Андроповского района В Андроповском районе выездной приём граждан провел министр физической культуры и спорта СК Р. Марков Фото: пресс-служба администрации Андроповского района В ходе поездки в Андроповский район Р. Марков также встретился с юными спортсменами и их наставниками

Ряд вопросов, поднятых заявителями, был решен как говорится, на месте. Так, школе №10 села Крымгиреевского краевое министерство поможет приобрести специальный инвентарь. Он необходим для открытия и дальнейшей работы секции бадминтона.

А в районной ДЮСШ назрела необходимость в ремонте спортзала. Были намечены пути решения этого вопроса. Нуждается в текущем ремонте и стадион, расположенный в райцентре – селе Курсавка. Совместно с главой Андроповского района Н. Бобрышевой министр определил конкретные варианты изыскания средств для приведения в порядок крупного спортсооружения. Оно, кстати, способно вместить одновременно три тысячи зрителей.

Решение всех проблем, поднятых в ходе приема граждан, взято Р. Марковым под личный контроль.