Ряд вопросов, поднятых заявителями, был решен как говорится, на месте. Так, школе №10 села Крымгиреевского краевое министерство поможет приобрести специальный инвентарь. Он необходим для открытия и дальнейшей работы секции бадминтона.
А в районной ДЮСШ назрела необходимость в ремонте спортзала. Были намечены пути решения этого вопроса. Нуждается в текущем ремонте и стадион, расположенный в райцентре – селе Курсавка. Совместно с главой Андроповского района Н. Бобрышевой министр определил конкретные варианты изыскания средств для приведения в порядок крупного спортсооружения. Оно, кстати, способно вместить одновременно три тысячи зрителей.
Решение всех проблем, поднятых в ходе приема граждан, взято Р. Марковым под личный контроль.