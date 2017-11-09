Недавно исполнилось 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака – поэта, переводчика и драматурга, который писал для детей, а иногда и для их родителей.

Самуил Яковлевич Маршак

В начале литературной деятельности Маршак писал на вполне взрослые темы. А прожив два года в Англии и учась в Лондонском университете, обратил внимание на английский фольклор и начал переводить британские баллады и ирландские лимерики. После возвращения в Петроград в начале 1920-х Маршак выпускает первые книги для детей: и переводы ( «Дом, который построил Джек»), и оригинальные стихи, например, «Сказка о глупом мышонке». Тогда же он издавал детский журнал «Воробей», в котором печатал произведения Бориса Житкова, Виталия Бианки и Евгения Шварца – признанных мастеров детской литературы. Он вел «Литературный кружок» при Ленинградском Дворце пионеров, а в 1934 году на Первом съезде советских писателей делал доклад о литературе для детей.

Его переводы английских детских дразнилок стали неотъемлемой частью отечественной литературы. Так, переведенная им история про «Шалтая-Болтая» подарила русскому языку выражение «вся королевская рать». А типично английский парень Робин стал близок детям под именем Робин-Бобин-Барабек… Сколько поколений выросло на стихах Маршака и сколько еще вырастет!