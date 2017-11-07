Рэперы Северного Кавказа соберутся на баттл об электроэнергетике в Пятигорске. Ведущим битвы станет Артур Арустамов, известный как MC Zet. Таким образом компания-организатор МРСК Северного Кавказа хочет привлечь жителей СКФО к проблемам электросетевого комплекса. Долг перед энергосбытовыми организациями составил уже 22, 8 млрд рублей. Организаторы энергобаттла надеются, что талантливая молодежь сможет в стихах выразить, что заботит энергетиков, от чего зависит свет домах и донести это населению. Победители будут награждены ценными призами, сообщили на официальном сайте города-курорта Пятигорска.