Два сантехника из Пятигорска оказались в финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2017».

Фото: день-сантехника.рф Финал Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России»

Ставрополье в этом году на чемпионате представляли три команды, но именно пятигорчане по итогам нескольких этапов конкурса заслужили возможность пройти в финал. Они отлично справились с задачей заинтересовать молодежь своей профессией, показав мастер-класс во Дворце пионеров и школьников. А в рамках второго этапа бесплатно выполнили сантехнические работы в детском доме.

Сразиться за главный приз в 300 тысяч рублей пятигорчанам предстоит с другими номинантами из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Грузии 22 ноября. Знания в теории на практике «сантехмены» будут демонстрировать в Челябинске. В реальном времени можно будет следить за ходом конкурса на сайте www.день-сантехника.рф, сообщили в пресс-службе губернатора СК.