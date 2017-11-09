В Ставрополе в прокуратуре края состоялся второй открытый форум «Взаимодействие власти и бизнеса. Соблюдение прав предпринимателей».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Форум «Взаимодействие власти и бизнеса. Соблюдение прав предпринимателей» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Александр Олдак Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Форум «Взаимодействие власти и бизнеса. Соблюдение прав предпринимателей» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Форум «Взаимодействие власти и бизнеса. Соблюдение прав предпринимателей» в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Форум «Взаимодействие власти и бизнеса. Соблюдение прав предпринимателей» в Ставрополе

Собравшихся приветствовал губернатор Владимир Владимиров. «Увы, представители властных структур порой все делают, чтобы усложнить жизнь предпринимателя, – отметил глава региона. – Это многочисленные согласования, увеличение налогового бремени, ходящие друг за другом по кругу проверяющие. Необходимо выработать системный подход к решению вопросов, возникающих у малого бизнеса. Никто из тех, кто готов развивать экономику региона, не должен оставаться один на один со своими проблемами».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Выступает губернатор Владимир Владимиов

Прокурор края Анатолий Богданчиков проанализировал работу подчиненных по устранению административных барьеров для предпринимателей. В этом году выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона в этой сфере, к административной ответственности привлечены 52 должностных лица. Органами прокуратуры предотвращено свыше 600 незаконных проверок контролирующих органов. Кроме того, выступающий напомнил, что в 2016 году на Ставрополье введен трехлетний мораторий на проверки добросовестных предпринимателей.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Прокурор Ставропольского края Анатолий Богданчиков

Действительно, есть немало примеров, когда контролеры, злоупотреблявшие своими правами, были наказаны. Однако число тех, кто поплатился за антигосударственное поведение, до сих пор еще не так велико по сравнению со всем валом нарушений. Прокуратура ставит перед собой цель с большей эффективностью защищать интересы предпринимателей.

Заместитель прокурора края Игорь Никишин более подробно рассказал о предпринимаемых «оком государевым» шагах в защиту предпринимательства. Однако вынужден был констатировать, что, несмотря на то что действуют законодательные ограничители количества проверок, тенденция к их наращиванию сохраняется. Не спас и мораторий, установленный в отношении добросовестного бизнеса. Контролирующие организации находят пути обхода запретов. Число проверок растет прежде всего за счет внеплановых, в рамках административных расследований, контроля за исполнением сделанных ранее предписаний. С изобретением повода для посещения предпринимателя наши контролеры справляются блестяще.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Заместитель прокурора края Игорь Никишин

Чтобы облегчить давление «контрольного пресса», прокуратура формирует единый реестр проверок. Такой мониторинг должен укоротить аппетиты чиновничества.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Кирилл Кузьмин, сегодня насчитывается 199 различных видов контроля и надзора. Когда при таком раскладе малым предприятиям работать, непонятно. Причем почти две трети контрольных мероприятий, по подсчетам ведомства, относится к внеплановым. Это своего рода форма замещения законодательных ограничений числа возможных в течение года проверок.

Есть и другие обиды у малого бизнеса. Это высокая административная и налоговая нагрузка, постоянное изобретение властью дополнительных платежей, многочисленные нарушения, допускаемые при передаче земли в аренду, завышение платы за подключение к энергосетям, недоступность кредитных ресурсов.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Алексей Селюков

По-прежнему сложно малому бизнесу получить государственный заказ. Предусмотрено как минимум 15-процентное его участие в создании общего объема валового регионального продукта. Однако планка не поднимается выше семи. И платить за уже выполненную работу или услуги муниципалитеты, как правило, не торопятся. Например, в Кисловодске общая сумма задолженности равна 25 млн рублей.

Выступающие все без исключения говорили о необходимости выстраивания режима диалога между бизнесом и властью. Однако не всегда это получается. И причиной тому прежде всего коррупционные составляющие действующих правил, которые при всем старании правоохранительных органов не изжиты, и, более того, зачастую ими самими и покрываются.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Форум «Взаимодействие власти и бизнеса. Соблюдение прав предпринимателей» в Ставрополе

Это недопустимо, отметил Анатолий Богданчиков. Есть определенный процессуальный порядок, который, если ему следовать, способен разрешить любую тупиковую ситуацию во взаимоотношениях бизнеса и власти.

О формах государственной поддержки рассказал министр экономического развития края Валерий Сизов. Сегодня, по его информации, на Ставрополье работают свыше 113 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По 17 видам бизнес- деятельности в крае введены двухлетние налоговые каникулы, с 2016 года ими воспользовались уже около 300 бизнесменов.

В Ставропольском крае работает Гарантийный фонд, который только за первое полугодие этого года предоставил предпринимательским структурам 38 поручительств на сумму 382,4 миллиона рублей, что позволило привлечь 1,6 миллиарда рублей кредитных ресурсов. Кроме того с начала года Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства «малышам» предоставлено 202 займа на сумму свыше 250 миллионов рублей.

И все же при таком количестве опекунов предприниматели часто остаются один на один с произволом. И кому как не им знать, как важно иметь связи «наверху». Тогда любая проблема может быть решена, даже если это не вполне в рамках закона.

После пленарного заседания участники обсуждения разделились по секциям, на которых подробно поговорили прежде всего о больном: о взаимодействии с монополиями, соблюдении прав предпринимателей в сфере земельного законодательства, устранении административных и иных барьеров.