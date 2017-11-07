К 70-летию члена творческого союза художников России Зои Козловской в Невинномысске открывается персональная выставка «Маленькая драгоценность».

Фото: пресс-служба министерства культуры СК

Порядка 200 произведений в технике батик, керамика, горячая эмаль смогут увидеть посетители историко-краеведческого музея с 8 ноября, а также сами поучаствовать в создании красоты. 11 ноября в 14:00 пройдет урок по керамике, 18 ноября в это же время — по горячей эмали, 25 — по смешанной технике.

Автор выставки родилась в Кочубеевском районе в селе Дворцовском в 1947 году, обучалась в Краснодарском художественном училище по специальности «черчение и рисование», сейчас работает в жанре прикладного искусства и живет в городе химиков.

Керамика Козловской – не бытовые кувшины, но чаще, станковые панно, объёмные композиции. Художница обращается и к традициям гончарного промысла, существовавшим на Ставрополье, и к славянской культуре и мифологии. Именно оттуда она черпает идеи для творчества: замысловатые узоры, образы сказочных существ.