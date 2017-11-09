Нерядовое событие состоялось в селе Курсавка, административном центре Андроповского района. Здесь открыли современную зону отдыха, созданную на территории старого парка. Проект состоялся в первую очередь благодаря бескорыстной инициативе и финансам одного из местных предпринимателей. Благое дело также поддержал ряд трудовых коллективов района.

Первыми посетителями обновленного парка стали дети, которых развлекали веселые клоуны
Первыми посетителями обновленного парка стали дети, которых развлекали веселые клоуны
Фото: пресс-служба администрации Андроповского района

Несколько аллей, дорожки, выложенные противоскользящей плиткой, красивые лавочки, фонари – обновленный парк, без сомнения, станет любимым местом отдыха селян. Кстати, в день презентации здесь высадили еще одну аллею – березовую.

Участие в открытии важного объекта приняли представители власти. Они отметили, что реализованный на частные средства проект – пример для подражания многим бизнесменам.

И такой еще важный момент: в реконструированной зоне отдыха появился самый настоящий фонтан. Его запуск пройдет в торжественной обстановке весной. Ну а первыми посетителями парка в день его открытия стали дети. Для них устроили настоящий праздник с играми и веселыми клоунами.