Нерядовое событие состоялось в селе Курсавка, административном центре Андроповского района. Здесь открыли современную зону отдыха, созданную на территории старого парка. Проект состоялся в первую очередь благодаря бескорыстной инициативе и финансам одного из местных предпринимателей. Благое дело также поддержал ряд трудовых коллективов района.

Фото: пресс-служба администрации Андроповского района Первыми посетителями обновленного парка стали дети, которых развлекали веселые клоуны

Несколько аллей, дорожки, выложенные противоскользящей плиткой, красивые лавочки, фонари – обновленный парк, без сомнения, станет любимым местом отдыха селян. Кстати, в день презентации здесь высадили еще одну аллею – березовую.

Участие в открытии важного объекта приняли представители власти. Они отметили, что реализованный на частные средства проект – пример для подражания многим бизнесменам.

И такой еще важный момент: в реконструированной зоне отдыха появился самый настоящий фонтан. Его запуск пройдет в торжественной обстановке весной. Ну а первыми посетителями парка в день его открытия стали дети. Для них устроили настоящий праздник с играми и веселыми клоунами.