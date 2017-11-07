Глава комитета Госдумы РФ по культуре, известный режиссер Станислав Говорухин считает, что России стоит отказаться от участия в «Евровидении-2018» в связи с поведением организаторов конкурса по отношению к Юлии Самойловой.

Станислав Говорухин.

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», — заявил С. Говорухин РИА «Новости».

Ранее организаторы «Евровидения-2018» в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе Россия. В 2017 году конкурс проходил в Киеве, куда запретили въезд Ю. Самойловой по политическим мотивам. Европейский вещательный союз (EBU) предлагал России заменить участницу. Тогда Первый канал ТВ сообщал, что в следующем году Россию будет представлять Юлия Самойлова. Теперь же видные деятели отечественной культуры предлагают игнорировать конкурс, показавший себя не с лучшей стороны. Позицию С. Говорухина поддержал известный продюсер Иосиф Пригожин, который считает, что «нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда». По его мнению, «Евровидение» не дает России ничего, кроме постоянного унижения и ажиотажа, а участие России в «Евровидении» не улучшает имидж страны: «...нечего нам там делать. Мы не страну прославляем, а раскручиваем одного конкретного персонажа».