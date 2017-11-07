Осенью зафиксировано традиционное для этого сезона замедление темпов инфляции. В частности, на Ставрополье она хоть и незначительно, но снизилась – с 3,6% до 3,5% (в сравнении с августом 2017 года).

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торговля

По словам замуправляющего ставропольским Отделением Южного ГУ Центробанка Игоря Шапина, обеспечение ценовой стабильности, закрепление инфляции вблизи 4 процентов – одна из стратегических задач для Банка России. «Это необходимо, в первую очередь, для сохранения сбережений. Чем ниже инфляция, тем медленнее обесцениваются накопления, появляется уверенность в завтрашнем дне. Это формирует стимулы для долгосрочных инвестиций. Рост инвестиций, в свою очередь, обеспечивает устойчивый и качественный экономический рост», – отметил он.

Снижение инфляции в Ставропольском крае в сентябре обусловлено замедлением роста цен как на продовольственные товары, так и на непродовольственные, что соответствовало общероссийским тенденциям. На этом фоне обращает на себя внимание ускорение (с 4,3% в августе до 4,6% в сентябре) инфляция услуг. В частности, зафиксировано ускорение роста цен на жилищные, медицинские услуги, услуги среднего профессионального и высшего образования, сообщили в отделении по СК Южного главного управления ЦБ РФ.