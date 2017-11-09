Год экологии на Ставрополье стал главной темой заседания коллегии краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

Как сообщил глава Минприроды России Сергей Донской, наш регион лидирует по количеству мероприятий и вовлеченности людей в природоохранную деятельность.

Около двух тысяч субботников помогли ликвидировать порядка 1,5 тысяч несанкционированных свалок. Было вывезено около 300 тысяч кубометров мусора, посажено более 30 тысяч деревьев и кустарников. Новые скверы, аллеи, бульвары и цветники разместились на площади более 320 тысяч квадратных метров.

Но на этом акции и мероприятия не заканчиваются. Скоро состоится XXIII краевая научно-практическая конференция учащихся «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья». Школьники представят свои исследовательские проекты.

В конце заседания были вручены грамоты отличившимся работникам региональной отрасли, сообщили в пресс-службе губернатора СК.