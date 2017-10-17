Наконец-то свои дома появятся у двадцати петровчан, пострадавших от майского паводка: этого радостного момента люди ждали около пяти месяцев.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Была проделана большая работа по сбору документов, потрачено немало времени и нервов. Причем не только подтопленцами, но и чиновниками. Сроки постарались ужать максимально. Однако потрудиться еще придется: теперь по цепочке «район – край – федерация» пойдут все манипуляции, связанные с покупкой жилья.

Как пояснил замминистра финансов СК Александр Бондарчук, вручавший сертификаты, главное требование – чтобы стоимость приобретаемого по сертификату жилья не превышала расчетную. В сертификатах нет сумм – есть только площадь (на семью из двух человек положено 42 квадратных метра, на каждого последующего добавляется 18 квадратов). При этом по закону площадь нового жилья не может быть больше утраченного. На государственном уровне на сегодняшний момент определена стоимость 1 квадратного метра – 27230 рублей. (Поквартально она будет меняться.) Соответственно, умножив ее на указанную в сертификате площадь, можно понять, на какую помощь государства рассчитывать.

– Мы довольны, – говорит жительница улицы Калаусской Светлограда Юлия Моисеенко. – Уже присмотрели новый дом. Да, не в центре, зато в нем четыре комнаты. Прежний был маленький, поэтому и сумма по сертификату небольшая. Придется немного доплатить, но ничего, осилим.

Несмотря на царившую поначалу в зале напряженность, к моменту вручения сертификатов улыбнулись многие. Брали заветные листки под аплодисменты товарищей по несчастью. Добрыми словами вспомнили и спасателей, и тех чиновников, которые в трудную минуту оказались рядом, лично выезжали на подворья, беседовали с людьми, помогали в оформлении документов, в том числе для судебных разбирательств.