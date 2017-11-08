Фото: Александр МАЩЕНКО За три квартала Невинномысская ГРЭС увеличила полезный отпуск электроэнергии на девять процентов

Итоги девяти месяцев работы в текущем году подвели на Невинномысской ГРЭС. За три квартала предприятие, являющееся филиалом ПАО «Энел Россия», увеличило полезный отпуск электроэнергии на девять процентов. Всего было выработано 5199 гигаватт-часов, что на 446 гигаватт больше, чем за тот же период прошлого года.

Причем рост обусловлен не только отсутствием восстановительных работ, которые проводились на одной из установок ГРЭС в начале прошлого года. Вторая причина – увеличившаяся потребность в электроэнергии со стороны потребителей Юга России.

И такой факт: электростанция демонстрирует хорошие показатели полезного отпуска электроэнергии уже третий квартал подряд.