Приехали лауреаты проекта «Новая энергия», члены Совета молодых депутатов края, руководители и специалисты центров молодежных проектов, активисты Российского Союза Молодежи, представители молодежных общественных объединений.
Молодежь интересовалась бюджетной нагрузкой на регион в связи с реализацией на Ставрополье «майских» Указов Президента. Губернатор предложил посмотреть на проблему прежде всего с точки зрения повышения благосостояния жителей. «Мы увеличиваем заработные платы врачам, учителям, работникам культуры и социальной сферы, повышаем качество их жизни, – подчеркнул глава края. – На эти цели в 2012-2018 годах краевой бюджет направил 15,2 миллиарда рублей.
Еще на 2014 год краевой бюджет принимался с дефицитом в 4 млрд рублей. Продуманный курс на оптимизацию расходов и поддержка федерального центра позволили впервые бюджет на будущий год сверстать с профицитом. Госдолг Ставрополья по итогам 2017-го будет сокращен на 3 млрд рублей. В будущем году планируется его уменьшить еще на 1 миллиард рублей.
Депутат городского Совета Кисловодска Иван Гордеев поинтересовался видением развития Кавказских Минеральных Вод.
– Стратегия одна – мы лечим в этом регионе людей. Сегодня на жизнь КМВ накладывает отпечаток экономика: ни один город-курорт не является самодостаточным. Но и с протянутой рукой наши города ходить не могут. Для этого наша задача создать «точки роста», которые не будут уменьшать бальнеологический потенциал и позволят получать доход, – ответил Владимир Владимиров.
О формировании новых городских округов. Среди бесспорных плюсов объединения губернатор назвал снижение бюрократического пресса и и концентрацию финансовых средств, что позволит территориям более эффективно развиваться.
Руководитель Шпаковской районной организации Российского союза молодежи Антонина Шереметьева спросила, какими должны быть ответы на процессы урбанизации и оттока молодежи из сел.
– Это больше чем проблема сохранения села. Это вопрос сохранения нашей страны, – ответил глава края. – Мы 25 лет не вкладывали деньги в глубинку и в долгу перед селом. Главная задача, которую мы ставим сегодня, заключается в том, чтобы дать родителям сегодняшней молодежи уверенность, что их дети смогут реализовать себя в сельской местности, и что для этого будут все условия.
Одним из факторов укрепления села, по мнению губернатора, являются инвестиции в развитие агропромышленного сектора. Будет продолжена и работа по развитию социальной инфраструктуры – строительство и ремонт домов культуры, создание спортивных площадок, обеспечение населённых пунктов высокоскоростным Интернетом.