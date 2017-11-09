В рамках Форума передовых сил Ставрополья «Команда губернатора» Владимир Владимиров встретился с молодёжным активом региона, собравшимся в краевом центре.

Форум передовых сил «Команда губернатора» Форум передовых сил «Команда губернатора» Форум передовых сил «Команда губернатора» Форум передовых сил «Команда губернатора» Форум передовых сил «Команда губернатора» Форум передовых сил «Команда губернатора»

Приехали лауреаты проекта «Новая энергия», члены Совета молодых депутатов края, руководители и специалисты центров молодежных проектов, активисты Российского Союза Молодежи, представители молодежных общественных объединений.

Молодежь интересовалась бюджетной нагрузкой на регион в связи с реализацией на Ставрополье «майских» Указов Президента. Губернатор предложил посмотреть на проблему прежде всего с точки зрения повышения благосостояния жителей. «Мы увеличиваем заработные платы врачам, учителям, работникам культуры и социальной сферы, повышаем качество их жизни, – подчеркнул глава края. – На эти цели в 2012-2018 годах краевой бюджет направил 15,2 миллиарда рублей.

Еще на 2014 год краевой бюджет принимался с дефицитом в 4 млрд рублей. Продуманный курс на оптимизацию расходов и поддержка федерального центра позволили впервые бюджет на будущий год сверстать с профицитом. Госдолг Ставрополья по итогам 2017-го будет сокращен на 3 млрд рублей. В будущем году планируется его уменьшить еще на 1 миллиард рублей.

Депутат городского Совета Кисловодска Иван Гордеев поинтересовался видением развития Кавказских Минеральных Вод.

– Стратегия одна – мы лечим в этом регионе людей. Сегодня на жизнь КМВ накладывает отпечаток экономика: ни один город-курорт не является самодостаточным. Но и с протянутой рукой наши города ходить не могут. Для этого наша задача создать «точки роста», которые не будут уменьшать бальнеологический потенциал и позволят получать доход, – ответил Владимир Владимиров.

О формировании новых городских округов. Среди бесспорных плюсов объединения губернатор назвал снижение бюрократического пресса и и концентрацию финансовых средств, что позволит территориям более эффективно развиваться.

Руководитель Шпаковской районной организации Российского союза молодежи Антонина Шереметьева спросила, какими должны быть ответы на процессы урбанизации и оттока молодежи из сел.

– Это больше чем проблема сохранения села. Это вопрос сохранения нашей страны, – ответил глава края. – Мы 25 лет не вкладывали деньги в глубинку и в долгу перед селом. Главная задача, которую мы ставим сегодня, заключается в том, чтобы дать родителям сегодняшней молодежи уверенность, что их дети смогут реализовать себя в сельской местности, и что для этого будут все условия.

Одним из факторов укрепления села, по мнению губернатора, являются инвестиции в развитие агропромышленного сектора. Будет продолжена и работа по развитию социальной инфраструктуры – строительство и ремонт домов культуры, создание спортивных площадок, обеспечение населённых пунктов высокоскоростным Интернетом.