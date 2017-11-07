Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

7 ноября в Кисловодске прозвучали «Голоса революции». Театральную постановку с историческими костюмами дворянки, комиссарши, буржуазной поэтессы библиотекари показали у памятника В.И. Ленину.

Мимо зрителей прошла колонна трудящихся с красными флагами, на которым были напечатаны лозунги: «Мир всему миру!», «Революционный держите шаг». Звучали стихи Максимилиана Волошина и Сергея Есенина, Эдуарда Багрицкого и Зинаиды Гиппиус, Марины Цветаевой и Дмитрия Мережковского. Все действо ненадолго погрузило собравшихся в переломный для России 1917.