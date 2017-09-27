Жилой район «Гармония», который возводится близ Ставрополя, 18 ноября в 12.00 примет у себя форум, который будет интересен всем любителям собак — от профессионалов до бытовых обожателей этих прекрасных животных.

Местом проведения мероприятия станет жилой район «Гармония». Именно там всё чаще проходят фестивали, ярмарки, концерты и спортивные соревнования. Эко-район имеет все условия для проведения подобных форумов и расположен всего в 15 минутах езды от Ставрополя.

В этот раз организаторы представят очередную насыщенную программу. Можно будет и самим принять участие вместе со своим питомцем или просто хорошо отдохнуть, наблюдая за показательными выступлениями и соревнованиями. Детворе и взрослым будет интересно посетить здесь и выставку-продажу породистых щенков — и эмоции самые положительные, и кто-то обретёт четвероногого друга на долгие годы.

Показательные выступления фестиваля «Супер-пёс 2017» проведут кинологи со своими служебными собаками. Четвероногие продемонстрируют навыки и возможности различных пород при охране человека и территории, способность к обучению, отработке новых навыков и выполнению специальных задач. Для юных кинологов пройдёт свой конкурс – «Ребёнок и собака». А владельцы взрослых животных проведут парад пород. Будут представлены животные на любой вкус — служебные собаки и декоративные, для охраны двора и для уюта в квартире, привычные породы и экзотические. Например, овчарки немецкие, бельгийские и маремма абруццкие. Доги немецкие и канадские. Веймаранеры и бернские зенненхунды, хаски и коне корсо, терьеры, ретриверы, шнауцеры и доберманы. Впечатляющее зрелище обеспеченно!

В дальнейшем фестиваль «СуперПёс» станет ежегодным. А дебютный форум четвероногих друзей в «Гармонии» приурочен к открытию дрессировочной площадки в этом жилом районе. Сооружение полностью соответствует требованиям кинологической федерации. Да и соседям приятнее, когда рядом с ними живут воспитанные и дрессированные псы, а обучение животных проходит в огороженном и специально оборудованном месте. Тем более, довольны владельцы собак – подобных дрессировочных площадок в Ставропольском крае буквально единицы.

Комфорт и качество жизни — это уже визитная карточка «Гармонии». Собственно, статус эко-района, предусматривающий низкую плотность застройки, определённое количество зелёных насаждений на каждого жителя, наличие мест активного отдыха и спортивного досуга и других параметров, теперь подтверждён и удобством для проживающих в «Гармонии» кинологов-любителей и их питомцев.