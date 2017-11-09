В предстоящее воскресенье в Ставропольской краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова отметит свое 30-летие Есенинский клуб, давно ставший заметным в культурной жизни краевого центра. Объединивший в своих рядах поклонников поэзии С. Есенина клуб активно развивается, изучая творческое наследие великого русского поэта. Некоторые члены клуба сочиняют музыку на есенинские стихи, многие пишут и сами. Председатель клуба Н. Котельникова поделится воспоминаниями об истории клуба, собранными за эти десятилетия интересными документальными и фотоматериалами. Будут представлены книги о поэте.