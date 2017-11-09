В Невинномысске в отдел полиции обратился взволнованный горожанин. Мужчина рассказал, что из салона его машины, припаркованной во дворе многоэтажки, неизвестный злоумышленник украл аудиосистему стоимостью 70 тысяч рублей. К слову, за такие деньги в городе химиков можно купить автомобиль ВАЗ-2110, правда, изрядно подержанный.

Вскоре стражи порядка задержали предполагаемого преступника. Им оказался 18-летний парень, ранее судимый. У него изъяты части похищенного звукового оборудования.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Также подозреваемый проверяется на причастность к совершенным ранее в Невинномысске аналогичным преступлениям.