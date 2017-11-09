В социально-культурном центре Апанасенковского района состоялся вечер-концерт «Наши кумиры». Он был посвящен памяти создателя творческого движения «Играй, гармонь!» Геннадия Заволокина. Ведущая вечера Людмила Ковалёва напомнила самые яркие страницы из жизни музыканта.

Фото: Надежда БАБЕНКО

Самое главное в творчестве Заволокина то, что оно вдохновило огромное количество самодеятельных исполнителей и профессионалов и русская гармошка зазвучала не только на сельских посиделках, но и на телевидении. Дело отца после его трагической гибели продолжили дети. Дочь Анастасия и сын Захар не раз бывали на Ставрополье, записывали выступления наших самородков. Один из участников телепрограммы – Виктор Левченко. Живет он в селе Дербетовка, работает трактористом, а поет и играет на баяне для души, для себя и друзей. Конечно же, он прибыл на вечер со своим другом баяном, и зрители долго не хотели отпускать его со сцены.

А Николай Беловицкий – профессиональный музыкант, руководитель народных коллективов, композитор и исполнитель. С баяном дружит уже более 45 лет. Василий Темерев тоже хорошо известен поклонникам музыки, выступает на сельской сцене четыре десятка лет. Баянисты, подхватывая эстафету друг у друга, исполнили известные песни и частушки из репертуара Заволокиных.

Украсили концертную программу народные коллективы и солисты социально-культурного центра. Закончилась встреча одной из самых известных песен Заволокина «Твое тепло». Начал ее исполнять семейный ансамбль «Серебряный ручей», а завершил весь зрительный зал.