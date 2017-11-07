Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Определить приоритетные направления развития Ставрополя теперь могут его жители. Администрация города приглашает всех неравнодушных принять участие в конкурсе «Местные инициативы», который стартовал в рамках краевой одноименной программы.

На совещании в администрации города из всех предложенных проектов уже было отобрано 11, но по условиям представлено пять. Определять наиболее приоритетные, которые представят Ставрополь в конкурсном отборе, будут сами жители путем голосования на общих собраниях. Они пройдут в 16 часов: 9 ноября в актовом зале администрации Промышленного района, 14 ноября в зале Ставропольского дворца детского творчества и 15 ноября в малом зале ДКиС.