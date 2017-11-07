Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Свадьба

На Ставрополье разные слои общества объединились с одной целью — остановить разводы. Задача акции «СТОП, РАЗВОД!» не только в том, чтобы прекратить расторжение браков, но и предостеречь молодежь, напомнить, какой это важный шаг в жизни человека. На сайте ставропольского ЗАГСа размещены телефоны психологов, к которым могут обратиться семьи в кризисной ситуации.

А 9 ноября с 16:00 до 18:00 в рамках прямой телефонной линии с участием представителей управления ЗАГС, членов Общественного совета и психологов можно будет задать интересующий вопрос по телефонам: (88652) 23-20-31, 35-49-01.