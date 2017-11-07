Мемориал жертвам июньского восстания 1918 года в Ставрополе Мемориал жертвам июньского восстания 1918 года в Ставрополе

35 имен участников офицерского восстания, казненных в июне 1918 года, написаны на открывшемся 7 ноября мемориале в Ставрополе. Идея почтить таким образом жертв антибольшевистского восстания принадлежала писателю Ивану Любенко. В течение шести месяцев удалось собрать на это порядка 150 тысяч рублей.

И вот памятник торжественно открыт и освещен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на территории Андреевского собора. На церемонии открытия владыка пожелал новой России свободы, но не вседозволенности, и чтобы больше никогда не лилась братская кровь, как тогда, в ночь на 28 июня, когда на ярмарочной площади краевого центра, где сейчас располагается цирк, более 200 человек казнили без суда и следствия...