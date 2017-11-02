Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Кадеты школы имени генерала Ермолова во время проведения комплексных тактико-специальных занятий недалеко от города Ставрополя, 29 марта 2012 года

Сезонные полевые выходы или тактико-специальные занятия ставропольская кадетка проводит с момента своего создания. Основной целью таких занятий является закрепление на практике теоретических знаний, полученных в течение учебы, сдача нормативов по допризывной подготовке. Изюминкой минувших учений стала «Школа выживания».

Во время осенних каникул воспитанники первой учебной казачьей сотни кадетки получили хороший подарок: к ним на полевые учения прибыли офицеры Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ и СОБРа управления Росгвардии по СК.

Ермоловцы разбили бивуак, несли караульную службу, убирали «культурный слой» за нерадивыми туристами. Казачата показывали умение читать следы, строить защиту от непогоды и взгляда «противника». Во всех зачетных дисциплинах лучшим стал кадет шестого казачьего класса Дмитрий Коротков. Вечером же у походного костра кадеты показывали гостям свои навыки в приготовлении блюд традиционной кухни народов Северного Кавказа, пели старинные (и не очень) походные песни. Гости, в свою очередь, рассказали историю появления на телеэкранах одного из любимейшего у кадетов-ермоловцев телесериала «СОБР». В самый в разгар проката этого блокбастера рядом с ними оказались бойцы, ставшие прототипами киногероев телеповести. Ведь в основу сценария положена реальная история этого подразделения Росгвардии.