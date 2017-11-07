Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

7 ноября около 11 часов в Кисловодске из открытой двери автобуса выпала девочка. Неустановленный водитель, проезжая по улице Седлогорской, перевозил пассажиров по маршруту № 8. Он набрал скорость, а во время движения открыл дверь, через которую проходили в салон девочка с матерью. При резкой остановке ребенок упал на улицу.

Полуторагодовалая малышка получил травму головы. Водитель же с места происшествия скрылся, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.