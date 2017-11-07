Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Виктор»

В очередной игре выступающий в суперлиге отечественного мужского гандбола ставропольский клуб «Динамо-Виктор» сыграл на выезде матч против «СГАУ-Саратов». Несмотря на потерю двух игроков основного состава (из-за травм), подопечные Сергея Клёнова смогли одержать верх над соперником. Самыми результативными игроками стали вернувшийся из лазарета Антон Волков и лучший бомбардир команды Антон Отрезов, они забили 7 и 8 мячей соответственно.

Отдельно отмечу уверенную игру голкипера гостей Антона Заболотского, показавшего гроссмейстерский процент отбитых мячей – 41! Итоговый счет – 29:23 в пользу нашей команды. Очередную игру динамовцы столицы края проведут 9 ноября в Буденновске, где будут принимать столичную команду «УОР № 2». Начало в 18.00. После победы над волжанами «Динамо-Виктор» поднялся на вторую строчку чемпионата России.