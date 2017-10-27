Фото из архива Вадима Ветрова

Выставка «Северный Кавказ. 7 историй» после презентации в московском метро поедет ещё в 14 городов-миллионников России. Сейчас фотопроект экспонируется в центре Омска.

Один из авторов – пятигорский студент и тревел-блогер Вадим Ветров. Молодой человек вдохновляется природой Домбая и Архыза. Одна из работ была сделана на высоте 2,5 км в Карачаево-Черкесии на плато Бермамыт. Ради красивого кадра Кавказского хребта блогер готов рисковать.

Среди остальных авторов фотовыставки: Евгений Шивцов из Ингушетии, Батраз Бутаев из Северной Осетии, Абдуллах Берсаев из Чечни, Магомед Шапиев из Дагестана, Ренат Урусов из КЧР и Василина Акишина из Нальчика.