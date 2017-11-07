Фото: официальный сайт горда-курорта Пятигорска

Антон Звягинцев из Пятигорска – один из лучших скейтбордистов и лонгбордистов страны. Недавно он выступил на телешоу «Лучше всех» в качестве соведущего Максима Галкина. Дело в том, что следующая гостья программы, 4-летняя москвичка, уверенно стоящая на доске, восхищается Антоном. Девочка со своим папой уже год покоряет снежные склоны и горки роллердромов.

Приобщить к экстриму и поставить на скейт маленькая экстремалка и ее кумир решили и главного ведущего шоу, сообщили на официальном сайте города-курорта Пятигорска.