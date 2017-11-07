Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Праздник хлеба

«Праздник хлеба на Юге России» пройдет в Ставрополе с 9 по 11 ноября. Мероприятие организует Российская Гильдия пекарей и кондитеров вместе с Южной Гильдией пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства.

Ожидается приезд более четырёх тысяч гостей, среди которых главы хлебопекарен, кондитерских предприятий, бизнесмены, представители власти, поставщики.

Запланировано проведение VIII Кавказского Кубка по хлебопечению «Хлеб – это мир», аналогичного конкурса среди молодежи «Пекарь – профессия будущего», пленарное заседание, мастер-классы, экспертные дискуссии.

Праздник пройдет в бизнес-парке «Александровский», сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.