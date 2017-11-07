Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Глава Ставрополья Владимир Владимиров обсудил способы привлечения путешественников в регион с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым.

К рабочей встрече присоединились руководители органов исполнительной власти края, главы городов КМВ. Ставрополье — в числе 35 участников федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Ее реализация в крае не вызывает нареканий у ведомства: турпоток на КМВ увеличился на 5,7%.

В рамках программы в Кисловодске в 2017 году будет создана трансформаторная подстанция, построен новый санаторно-курортный комплекс, в Ессентуках — отремонтированы подъездные пути к санаторию «Источник».

На встрече говорили о планах в этой отрасли на будущий год, сообщили в пресс-службе губернатора СК.