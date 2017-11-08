Заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы Ленинского района по городу Ставрополю Сергей Матушкин разъясняет, как подтвердить личность при регистрации на Едином портале госуслуг.

Пользователи портала госуслуг работают под одной из трех учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Чем больше данных вы сохраняете на портале, тем более высокий статус получаете. От этого зависит количество услуг, которые будут вам доступны в электронном виде:

I. Упрощенная

II. Стандартная

III. Подтвержденная

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Зарегистрировать стандартную и упрощенную учетные записи можно и дома за 5 – 10 минут. Для получения подтвержденной учетной записи требуется подтверждение личности в центре регистрации или письмом по почте. После этого вам будут доступны все госуслуги на портале.

Зарегистрироваться

Первый этап — регистрация упрощенной учетной записи. Чтобы ее пройти, нужно ввести имя, фамилию, номер телефона или электронную почту. Если оставите почту, вам придет ссылка для подтверждения. А на телефон система отправляет код подтверждения. Когда вы его введете, вы получите упрощенную учетную запись на госуслугах.

С упрощенной учетной записью большинство услуг будет вам недоступно. Записать ребенка в детский сад или зарегистрироваться по месту жительства с такой учетной записью вы не сможете. Зато сможете оплачивать штрафы ГИБДД.