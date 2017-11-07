Фото: пресс-служба ПАСС СК

В станице Зольской Кировского района 7 ноября загорелась грузовая машина «Volvo» со спиртосодержащей продукцией внутри.

Водитель, вернувшись после небольшого перерыва в машину, которую оставил на стоянке, повернул ключ зажигания, после чего увидел огонь. Пламя быстро захватило кабину и перебросилось на полуприцеп со спиртосодержащей продукцией. Мужчина и очевидцы до приезда пожарных подогнали водовозку и попытались тушить огонь собственными силами. Но эти меры ни к чему не привели, подоспевшие спасатели полностью ликвидировали пламя. Был спасен полуприцеп и большая часть продукции. Предположительно, причиной аварии стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.