Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Фото пресс-службы ДСК Дмитрий Судавцов Фото пресс-службы ДСК Александр Кузьмин

Началась планерка с печального известия. Ушел из жизни депутат четвертого и пятого созывов краевого парламента Василий Павлович Бондарев. Участники совещания почтили память усопшего минутой молчания.

Фото пресс-службы ДСК Василий Павлович Бондарев

Депутаты готовят для внесения в повестку ноябрьского заседания законопроект о бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. На днях состоятся публичные слушания, на которых будут рассмотрены предлагаемые параметры главного финансового документа. Председатели думских комитетов рассказали о планах на эту неделю. В частности, член комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Виктор Лозовой сообщил, что продолжается работа над внесением изменений в законодательство, направленное на противодействие коррупции.