Весьма насыщенной оказалась программа празднования Дня народного единства в Невинномысске. В учреждениях культуры прошли концерты под девизом «Сила – в единстве». Тематические медиапрезентации, утренники, информационные часы, беседы-диалоги подготовили библиотеки города.

Фото: Александр МАЩЕНКО Во время большого праздничного концерта ноги у зрителей сами пускались в пляс Фото: Александр МАЩЕНКО На праздничной ярмарке товары радовали глаз, а цены – кошелек Фото: Александр МАЩЕНКО Для детей в день праздника разработали специальную развлекательную программу Фото: Александр МАЩЕНКО Атмосферу праздника помогали создать также уличные музыканты Фото: Александр МАЩЕНКО Хорошее настроение в этот день было гарантировано всем Фото: Александр МАЩЕНКО Ярмарка в День народного единства в Невинномысске Фото: Александр МАЩЕНКО Ярмарка в День народного единства в Невинномысске Фото: Александр МАЩЕНКО Ярмарка в День народного единства в Невинномысске Фото: Александр МАЩЕНКО Зажаренного барашка мог продегустировать любой желающий

Но по-настоящему масштабными стали народные гуляния, собравшие тысячи невинномыссцев непосредственно в день праздника в самом центре города химиков. Сначала волонтёры студенческого волонтерского отряда «Штормовое предупреждение» раздали участникам гуляний «Ленты дружбы» с надписью – «Мир. Дружба. Единство». Затем перед горожанами выступили лучшие творческие коллективы города. Под задорные песни ноги сами пускались в пляс у всех – от мала до велика.

Для малышей в этот день подготовили особую программу. Подвижные игры, надувные батуты, аттракционы, мини-зоопарк, красочные фотозоны, где родители фотографировали своих чад – было это и многое другое.

Ну а взрослые спешили на широкую ярмарку. Более ста производителей представили свою продукцию. Живая рыба, овощи, фрукты, сахар, крупы, саженцы деревьев, изделия народных промыслов – разнообразные товары радовали глаз, а цены – кошелек. А еще прямо на ярмарке на вертеле зажарили весьма упитанного барашка – попробовать необычное блюдо мог любой желающий.

Невинномысцы с объединившего весь город праздника расходились довольные. Ведь хорошее настроение в этот день было гарантировано всем.