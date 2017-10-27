Но по-настоящему масштабными стали народные гуляния, собравшие тысячи невинномыссцев непосредственно в день праздника в самом центре города химиков. Сначала волонтёры студенческого волонтерского отряда «Штормовое предупреждение» раздали участникам гуляний «Ленты дружбы» с надписью – «Мир. Дружба. Единство». Затем перед горожанами выступили лучшие творческие коллективы города. Под задорные песни ноги сами пускались в пляс у всех – от мала до велика.
Для малышей в этот день подготовили особую программу. Подвижные игры, надувные батуты, аттракционы, мини-зоопарк, красочные фотозоны, где родители фотографировали своих чад – было это и многое другое.
Ну а взрослые спешили на широкую ярмарку. Более ста производителей представили свою продукцию. Живая рыба, овощи, фрукты, сахар, крупы, саженцы деревьев, изделия народных промыслов – разнообразные товары радовали глаз, а цены – кошелек. А еще прямо на ярмарке на вертеле зажарили весьма упитанного барашка – попробовать необычное блюдо мог любой желающий.
Невинномысцы с объединившего весь город праздника расходились довольные. Ведь хорошее настроение в этот день было гарантировано всем.