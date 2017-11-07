В минувшие выходные в Кисловодске в знаменитой Нарзанной галерее открылась выставка художественной фотографии учащихся городских школ. Она пополнила и без того внушительный перечень экспозиций, развернутых в самом посещаемом помещении города-курорта.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

После того как летом нынешнего года Нарзанная галерея перешла в ведение дирекции Национального парка «Кисловодский», молодая команда менеджеров рассудила: коль скоро в центре города-курорта нет ни одного солидного выставочного зала, то грех не использовать пустующие стены галереи. А так и творцы получат огромную аудиторию, и людям, неспешно смакующим нарзан, будет чем занять свое внимание. И вот одна за другой в галерее стали открываться некоммерческие выставки.

Первая от центрального входа экспозиция с помощью старинных фотографий рассказывает историю курорта в целом и, разумеется, его главной составляющей – Нарзанной галереи. Со стаканчиком напитка в руке отдыхающий делает несколько шагов вглубь зала и попадается в совершенно иной мир – на стеклянных стеллажах более тысячи минералов всевозможных форм и расцветки. Большинство из них – агаты. Чтобы показать их удивительную внутреннюю структуру, многие камни распилены и отшлифованы. Эту грандиозную коллекцию 40 лет собирал геолог Александр Блинов.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

Еще несколько шагов – и посетителям Нарзанной галереи открывается буйство красок на живописных полотнах Евгения Горина, Леонида Микинева, Виктора Одина, Татьяны Сипович и Юрия Хрипунова. Совершенно разные биографии авторов, разные стили письма. Но всех их объединила одна тема. Каждый художник представил на суд отдыхающих свои «Воспоминания о лете».

Следующая выставка – персональная. И эта персона – Михаил Лермонтов. Высочайшего качества копии картин и рисунков, хранящихся в Государственном литературном музее, многих удивили и восхитили настолько, что посетители Нарзанной галереи нет-нет, да высказываются в том духе, что проживи Михаил Юрьевич подольше, он стал бы великим художником.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

И вот теперь вслед за классиком на стенде «Кисловодск: вчера, сегодня, завтра» экспонируются фотографии кисловодских школьников. А рядом объявление: тех, кто желает прикоснуться к прекрасному и проявить свой талант, дирекция нацпарка и «Творческая Артвселенная Романтиков» имени Николая Гумилева каждую субботу приглашают на творческие встречи.