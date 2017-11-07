В Дивном состоялось открытие мемориальной доски в честь почетного жителя района И.П. Кошеля. Расположена она в сквере, который отныне получил его имя. Иван Петрович 18 лет возглавлял район, будучи первым секретарем райкома КПСС.

Фото: Надежда БАБЕНКО

Ему не было еще и десяти лет, когда детство оборвала война. Семилетка, техникум, институт, руководство совхозным отделением, а потом и совхозом в Красногвардейском районе, управлением сельского хозяйства – такой путь пройден, до того как стал партийным работником. Вместе со своими единомышленниками он вывел Апанасенковский район на передовые позиции в крае по растениеводству и животноводству. Приманычье стало единственным в крае и стране районом-племзаводом в овцеводческой отрасли. В те годы активно строились предприятия, учреждения, дома и квартиры, развивалась социальная сфера. Был сформирован мощный кадровый потенциал, который в непростой период реформ помог выстоять большинству хозяйств и предприятий района.

Многие ученики Ивана Кошеля с благодарностью относятся к его опыту и советам. Как, например, депутат Госдумы России А. Лавриненко, 25 лет возглавлявший колхоз имени Апанасенко и сумевший его не просто сохранить, а вывести из отстающих в передовые.

Только добрые воспоминания о первом секретаре и у бывшего главы районной государственной администрации Михаила Ильченко:

– Более скромного, порядочного и ответственного человека я не встречал.

Коллеги вспоминают, что Иван Кошель начинал чуть ли не каждый свой рабочий день с объезда полей, ферм и кошар – в багажнике машины у него всегда были резиновые сапоги-вездеходы. Знал каждого труженика по-имени отчеству, заботился о людях труда, и забота эта была искренней, не показной. Даже после выхода на пенсию остался в родном селе, отказавшись от квартиры в краевом центре. Многие ли партийные лидеры так поступили?

На открытии мемориальной доски присутствовал губернатор СК Владимир Владимиров, депутаты Госдумы России и, конечно же, сын Владимир Кошель, ректор Ставропольского государственного медицинского университета. Кстати, трое из четверых внуков Ивана Петровича выбрали своей судьбой медицину.

– Ответить на добрую память об отце мы можем только своим трудом, – сказал Владимир Кошель.