В канун сотой годовщины Октябрьской революции прошел посвященный этому событию торжественный пленум краевого и городского советов ветеранов. В его работе приняли участие вице-премьер-руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова, председатель Думы СК Геннадий Ягубов, глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

Фото пресс-службы администрации Ставрополя

С докладом «О роли революции 1917 года в исторических судьбах России» выступил председатель краевого совета Алексей Гоноченко. Ветераны гордятся, что еще в прошлом году в преддверии юбилея президентом В. Путиным было подписано распоряжение, которым предписано не только общественным объединениям, а также органам государственной власти и местного самоуправления, заинтересованным общеобразовательным учреждениям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных этому юбилею, учитывая, что Октябрь – крупнейшая веха в истории человеческой цивилизации. Под этим знаменем миллионы граждан России в трех поколениях праздновали 7 Ноября. По словам президента, процитированных в докладе, «безусловно это весомый повод еще раз обратиться к причине и самой природе революции в России… российское общество нуждается в честном, глубоком анализе событий».

Фото пресс-службы администрации Ставрополя

Затем состоялось награждение лучших ветеранских организаций Ставрополья. Среди городских первое место присуждено организации Ставрополя, возглавляет которую Петр Куралесов. Среди районных победителем признана организация Петровского района (председатель Алексей Костин).

После официальной части состоялся концерт, начавшийся с чтения стихов Владимира Маяковского, одного из талантливейших певцов Октябрьской революции: «Это время губит телеграфной струной...».