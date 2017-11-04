Фото: пресс-служба Ставропольской епархии

В музейно-выставочном комплексе «Россия — Моя история» 4 ноября провели историческую игру-викторину «Брэйн-ринг».

Соревновались четыре команды: Ставропольской духовной семинарии «Ковчег», Северо-кавказского федерального университета «Консенсус», Ставропольского государственного аграрного университета «Единство» и Ставропольского филиала Московского педагогического государственного университета.

Все шесть этапов игры с успехом прошли семинаристы, оторвавшись от ближайших соперников, команды СКФУ, на восемь очков. Организаторы отметили, что участники показали высокий уровень знаний истории Отечества и памятников архитектуры Ставрополя.

В конце мероприятия были вручены благодарственные письма ректорам вузов, сертификаты командам-участникам и кубок с дипломом победителю «Брэйн-ринга», сообщили в пресс-службе Ставропольской епархии.