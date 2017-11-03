На днях министр экономического развития СК Валерий Сизов, краевой министр курортов и туризма Александр Трухачев и инвесторы представили крупнейший в курортной сфере региона проект реконструкции комплекса Нижних минеральных ванн, построенного в Ессентуках в 1902-м году и радикально измененного в 1938-м.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Парадный вход в комплекс Нижних минеральных ванн в Ессентуках

Для Ессентуков Нижние ванны значат примерно то, что для Кисловодска – Главные нарзанные ванны. В середине прошлого века это было самое крупное лечебное учреждение на курорте. Здесь работало более 40 процедурных кабинетов, был большой красивый холл для ожидания, раздевалки и комнаты отдыха. Более того, располагавшийся в помещениях комплекса ингаляторий был самым крупным и наиболее оснащенным в стране.

Однако, бурные катаклизмы, происходившие в стране на исходе минувшего века, аукнулись и инфраструктуре курорта. Нижние ванны пришли в упадок, а в 1993-м году были и вовсе закрыты. За 25 лет бездействия памятник архитектуры регионального значения превратился почти в руины. За помпезными колоннами фасада министрам ПСК и журналистам центральных, региональных и местных СМИ открылся жутко облезлый холл, закрытые по причине аварийного состояния лестницы на второй этаж, а во дворе – покосившиеся, местами даже обрушившиеся вспомогательные здания комплекса.

Фото: Николай БЛИЗНЮК На обширной территории комплекса Нижних минеральных ванн располагается несколько зданий и сооружений

Комплекс Нижних минеральных ванн занимают 12 тысяч квадратных метров территории Лечебного парка – аккурат, напротив питьевой галереи №17. Казалось бы, только ради самого земельного участка инвесторы должны были биться на кулачках. Ан, нет! Два десятка лет никто не решался подступиться к Нижним ваннам – уж очень много требовалось средств. А тут еще ограничения, накладываемые на реконструкцию памятника культуры…

Лишь недавно за гуж взялась группа компаний «Регион СК», разработавшая проект реставрации комплекса с учетом опыта лучших бальнеологических курортов Европы. Ее генеральный директор Юрий Клешня продемонстрировал краевым министрам и журналистам планшеты с красочными эскизами будущей здравницы. Отделанные современными материалами здания, процедурные кабинеты, термальный комплекс, зоны семейного отдыха у бассейнов с минеральной водой и даже музей истории курорта – все это впечатляет!

Фото: Николай БЛИЗНЮК Министр курортов и туризма Александр Трухачев считает, что воссозданная здравница повысит привлекательность курорта

Министр курортов и туризма Александр Трухачев пояснил, что при приспособлении Нижних ванн к современным стандартам бальнеологического лечения и отдыха будут учтены все охранные обязательства памятника культуры. Сейчас проект проходит экспертизу в краевом министерстве культуры. Министр экономического развития края Валерий Сизов отметил, что стоимость проекта превысит полтора миллиарда рублей. Инвестор вложит собственные средства, привлечет банковские кредиты, а также субсидии Федеральной целевой программы «Реконструкция объектов культурного наследия», которая предполагает софинансирование из регионального и местного бюджетов. По словам участвовавшего в презентации члена Генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Порошина, проект реконструкции Нижних ванн весьма перспективен, а потому получит всестороннюю, в том числе и финансовую, поддержку их организации.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Гендиректор группы компаний «Регион СК» Юрий Клешня показывает министру экономического развития Валерию Сизову планшет с эскизами будущей здравницы

Приступить к реализации проекта планируют в будущем году. А уже в 2021-м комплекс сможет ежедневно принимать 500-600 человек зимой и до тысячи человек в летний период. Для оказания услуг отдыхающим будет создано более ста новых рабочих мест.