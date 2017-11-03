В Кисловодске прошел праздник самой первой городской улицы.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Так ныне выглядит старейшая улица Кисловодска. Ныне она носит имя Коминтерна, а в начале XIX века называлась Парковой

Ныне она носит имя Коминтерна, а в начале XIX века называлась Парковой, поскольку соединяла колодец нарзана с молодым рукотворным парком, раскинувшимся вдоль горной речки. Именно на этой улице построил свой знаменитый дом с колоннами первопоселенец Кисловодска, известный меценат и просветитель Алексей Ребров. В нем останавливались Пушкин, Лермонтов, будущий император Николай II и многие другие выдающиеся люди той эпохи. По вечерам они не чурались заглянуть в ресторацию, построенную наискосок от дома Реброва.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Михаил Лермонтов с дамами прогуливается по Парковой улице

Уже в советское время в бывших «буржуйских» особняках на той же самой улице Парковой останавливались Серго Орджоникидзе, другая советская номенклатура и даже, по некоторым данным, Иосиф Джугашвили. Так что назвали ее в честь Коммунистического интернационала отнюдь не случайно.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Почетный гражданин Ставропольского края Борис Розенфельд настаивает на переименовании улицы Коминтерна в улицу Алексея Реброва

О прошлом первой улицы Кисловодска собравшимся горожанам и гостям курорта рассказали заслуженный деятель искусств России, почетный гражданин Ставропольского края Борис Розенфельд и директор историко-краеведческого музея «Крепость» Сергей Лузин. А приглашенные артисты в исторических костюмах воссоздали прогулку Михаила Лермонтова с дамами.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Директор историко-краеведческого музея Сергей Лузин рассказывает о каждом доме на первой улице города

Увы, ресторацию давным-давно снесли, а на ее месте поставили арку Лермонтовской площадки. От великолепного дома Реброва остался лишь фундамент да кусочек стены, которые несколько лет назад обнесли забором, чтобы спасти от окончательного уничтожения. С середины прошлого века в Кисловодске вынашивали идею создать между улицами Коминтерна и Карла Маркса заповедный «Лермонтовский квартал». Увы, постоянно что-то мешало, и благое намерение откладывали до лучших времен. Лишь при нынешнем главе города Александре Курбатове, а вернее при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, идея «Лермонтовского квартала» обрела зримые черты. На улице Коминтерна у подножия бывшего дома с колоннами, увековеченного Михаилом Лермонтовым как дом княжны Мэри, нынешним летом разбили симпатичный сквер и установили памятник Алексею Реброву. Сейчас там достраивают часовню – копию той, что здесь стояла в XIX веке, а в ближайшие годы обещают воссоздать и легендарный дом Реброва.